Sürücüler dikkat! Elini direksiyondan çeken yandı, anında binlerce lira ceza kesiliyor

Haber Merkezi

Sürücülerin trafikte araç hareket halindeyken yaptığı çoğu kişi için her ne kadar basit görünüyor olsa da belli başlı hareketler ciddi para cezaları ile karşılaşılmasına neden olabiliyor.

Her ülkede uygulanan trafik kuralları değişiklik gösterirken İngiltere’de uygulamada olan yasak dikkat çekti.

İngiltere’de sürücülerin direksiyon başında elini kaldırarak selam vermek veya teşekkür etmek sürücülerin ceplerini yakan cezalara neden oluyor.

DİREKSİYONDAN ELİNİ ÇEKEN YANDI!

İngiltere’de uygulamada olan trafik yasalarına göre, sürücülerin ellerinin kesinlikle direksiyonda olması gerekiyor.

Eğer bir sürücü bu kurala uymayıp elini direksiyondan ayırırsa, 100 ila 200 sterlin (yaklaşık 9 bin TL) arasında para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Ancak bu ceza miktarları bununla da sınırlı kalmıyor. Eğer yapılan hareket bir kazaya sebep olursa veya trafikte tehlikeye yol açarsa, ceza miktarı 1.000 sterline (yaklaşık 45 bin TL) kadar çıkabiliyor.

Yetkililer, en ufak bir dikkatsizliğin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, sürücülerin tam konsantrasyonla araç kullanmaları gerektiğini vurguluyor.