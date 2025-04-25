Sürücüler dikkat! Gazı fazla kaçıran yanacak: İşte yeni hız limitleri

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Aksaray’da trafik düzenlemesinde önemli değişiklik yapıldı.

16 Nisan 2025 tarihinde, Aksaray Valiliği İl Trafik Komisyonu, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında toplandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, şehir içindeki bazı yollar için hız limitlerinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün önerileri de dahil edildi.

Buna göre, il merkezindeki farklı karayolu kesimlerinde taşıt türlerine göre hız limitleri yeniden belirlendi.İşte yeni hız limitleri...

YENİ HIZ LİMİTLERİ BELİRLENDİ

- Atatürk Bulvarı (7. Cadde) Otomobil 60 km/s, Kamyonet 60 km/s, Otobüs ve Kamyon-Çekici 50 km/s

- Aksaray Belediye Başkanlığı önü (6. Cadde): Tüm araç türleri için 60 km/s

- 5746 Sokak Üniversite B kapısı giriş yolu: Tüm araç türleri için 60 km/s

- Organize Sanayi Yolu 10. Bulvar, Turgut Özal Bulvarı, 131. Cadde: Otomobil Kamyonet/ Minibüs için 70 km/s, Otobüs, Kamyon, Çekici için 60km/s

- Organize Sanayi Bölgesi ve bağlantı yolları: Tüm araç türleri için 60 km/s

- Aşık Molla Caddesi 60 km/s

- D-300-15 Aksaray-Nevşehir Karayolu şehir geçişi: Otomobil, minibüs, panelvan ve kamyonet için 70 km/s, otobüs için 60 km/s, kamyon-çekici için 50 km/s