Sürücüler dikkat! O araçların trafiğe çıkması yasaklandı

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Bugün Sinop’ta etkili olması beklenen kuvvetli yağışla fırtına sebebiyle valilik tarafından son dakika uyarısı yapıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte etkisini sürdüren şiddetli fırtınanın 19 Ocak Pazar günü de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu hava durumu nedeniyle kent genelinde o araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI!

Sinop Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 19 Ocak 2025 tarihinde geçerli olacak kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin yarın için trafiğe çıkışının yasaklandığı ifade edildi.

KAYNAK: AA