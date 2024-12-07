Sürücüler dikkat! Tarih değişti: Yaptırmayan ceza ödeyecek

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt sektöründe rekabeti eşitlemek ve kayıt dışılığı azaltmak amacıyla hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) ilişkin düzenlemelerde önemli bir değişikliğe imza attı.

Daha önce 31 Aralık 2024 olarak duyurulan sisteme kayıt süresi, 7 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile 31 Ocak 2025’e uzatıldı.

UTTS kapsamındaki düzenleme, taşıt sahiplerinin araçlarına ve akaryakıt istasyonlarının gerekli donanımları taktırmasını zorunlu kılıyor.

Ancak, donanım maliyetlerinin yıl sonunda ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranında artacağı göz önüne alındığında, yetkililer, 2024 fiyatlarından faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık’a kadar başvuru yapmalarını öneriyor.

Başvurular, utts.gov.tr adresi üzerinden kolayca yapılabiliyor.

YAPTIRMAYANA CEZA KESİLECEK

31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kayıt yaptıranlar, 2024 yılına ait hizmet bedelinden faydalanacak. Montaj işlemleri içinse 30 Nisan 2025’e kadar süre tanınıyor. Bu süre zarfında herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak.

1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında sisteme kayıt yaptıranlar ise 2025 yılına ait hizmet bedelini ödeyecek. Ancak, bu dönemde kayıt yaptıranlar da montaj işlemlerini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlayabilecek ve cezai yaptırım ile karşılaşmayacak.

31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS’ye kaydolmayan taşıt sahipleri, yakıt harcamalarını gider olarak beyan edemeyecek. Ayrıca, sistem için gerekli donanımları kurulumunu tamamlamayanlar, cezai yaptırımlarla karşılaşacak.