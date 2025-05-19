Sürücüler dikkat! Trafikte bu hatayı yapan 8 bin lira ceza ödüyor

Haber Merkezi

Günlük hayatın telaşında, trafikte geçirilen zaman çoğu kişi için rutin haline gelmiş durumda. Kırmızı ışıkta beklerken ruj sürenler, arabanın içindeyken bir yandan kahvaltısını yapanlar, uzun yolculuklarda ayaklarını cama uzatarak rahat etmeye çalışan yolcular...

Bunlar birçok sürücü ve yolcu için sıradan alışkanlıklar olabilir. Ancak İspanya’da bu “masum” davranışların artık hiçbir bahanesi kalmadı. Çünkü Guardia Civil, sürücü dikkatini dağıtan her türlü davranışı mercek altına aldı ve cezaları tek tek sıraladı.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla alınan bu kararlar, sadece hız sınırı veya alkol denetimi gibi klasik uygulamalarla sınırlı değil. Aksine, günlük alışkanlıkları hedef alan bu yeni düzenlemelerle birlikte, trafikte davranış standartları neredeyse yeniden yazılıyor.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLECEK!

Yeni düzenlemeyle birlikte, direksiyon başında yapılan birçok alışkanlık artık ciddi para cezalarına neden oluyor. Bu alışkanlıklar kimi zaman farkında olmadan yapılan refleksler olsa da, Guardia Civil’e göre bu davranışlar kazalara davetiye çıkarabilecek kadar tehlikeli.

Guardia Civil yetkilileri, bu yeni cezaların gözdağı amacı taşımadığını; tam tersine trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak için atılmış önleyici bir adım olduğunu vurguluyor.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte Seyir halindeyden araçtan sigara izmariti atanlara 500 Euro ceza verilecek. Kırmızı ışığı fırsat bilip ruj süren, makyaj yapana 200 Euro, arabada tartışana 80 Euro, kahvaltı yapan, kitap okuyan ya da içki içenler de çeşitli cezalar alacak.

Sadece sürücü değil, sürücünün yanında oturan ya da arkada oturan kişinin bacaklarını cama dayaması 100 Euro’yla cezalandırılırken, kemersiz yakalanana 200 Euro ceza kesilecek.

Diğer cezalar şöyle; kornayla selamlama 80 Euro, sebepsiz yere sürekli soldan gitme 200 Euro, tırnak yeme ve sevgi gösterisinde bulunma 80 Euro, yol kenarında araba yıkama ya da küçük tamirat yapma 30 ile 3000 Euro.