Sürücüler dikkat: Yapay zeka denetimi devreye giriyor

Haber Merkezi

Yapay zekanın yavaş yavaş hemen her alana dahil olmaya başlaması birçok alanda adeta devrim niteliğinde değişiklik yaşatıyor.

Haberlerle gündeme gelen bilgilere göre, yapay zekanın alkol denetimlerine dahil edilmesi adeta devrim niteliğinde bir yenilik olacak.

Yapay zekalı denetim sisteminde ise sürücünün durumunun analiz edilmesi için direksiyon simidinde veya gösterge panosunda sensörler ve izleme elemanları bulunarak sürücünün ve trafik güvenliği sağlanması hedefleniyor.

YASAL ZORUNLULUK BULUNMUYOR

Geliştirilen bu yeni sistemin ise Avrupa Birliği bölgesinde şu anda kullanılmasına yönelik yasal bir zorunluluk bulunmuyor ancak araçların güvenlik açısından test edilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilenen EuroNCAP kuruluşu, bu fonksiyonu en kısa zamanda test kriterleri arasına dahil etmeyi planlıyor.