Sürücüler dikkat! Yasak başladı: Bu araçlar artık trafiğe çıkamayacak

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Fransa’nın başkenti Paris’i de içine alarak uygulanmaya başlayan yeni yasak dikkat çekti. Île-de-France bölgesinde hava kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen söz konusu yasakla birlikte binlerce aracın trafiğe çıkması yasaklandı.

Söz konusu yasak kapsamında Crit’Air 3 sınıfına giren araçlar yer alıyor. Uygulamanın, A86 çevre yolu içerisinde kalan tüm bölgelerde geçerli olacağı belirtiliyor.

Paris ve çevresinde yaşayan yüzbinlerce araç sahibini doğrudan etkileyen karar dünya basınında oldukça geniş bir yankı uyandırdı.

BU ARAÇLAAR TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK!

Söz konusu yasak kapsamına, 2006 ve öncesinde üretilmiş olan benzinli araçlar, 2011 ve öncesinde üretilmiş dizel araçlar dahil edildi.

Bu araçların, bölgede kullanılan tüm araçların yaklaşık yüzde 22’sini oluşturduğu ve yasakla birlikte Clio III, Golf V ve Twingo II gibi modellerin artık Paris çevresinde kullanılamayacağı belirtildi.

PARA CEZASI KESİLİYOR!

Kurallara uymayan sürücülere ise 68 Euro para cezası kesileceği belirtildi. Polis denetimlerinin ise özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde arttırdığının altı çizildi.

Bu yasağın yanı sıra 2026 itibarıyla ise otomatik radar sistemlerinin devreye girmesi planlanıyor. Böylece denetim süreci tamamen dijitalleşmiş olacak.