Sürücüler dikkat! Yeni radar cihazı kullanıma giriyor: Tüm caddelerde yer alacak

Haber Merkezi

Trafikte kurallara uymayanlar için yeni dönem resmen başlıyor. TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 36 maddelik kanun teklifiyle birlikte, trafik cezalarının kapsamı genişletilirken, denetimlerin etkinliğini artıracak yeni teknolojiler de devreye giriyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kamuoyuna tanıttığı yeni nesil “Radarsan” cihazı, trafikteki alışkanlıkları kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan Radarsan, yalnızca hız ihlallerini değil, emniyet kemeri takmayan sürücüleri de tespit edecek.

Gece ve gündüz fark etmeksizin yüksek görüntü kalitesiyle çalışan bu yeni radar cihazı, yapay zekâ destekli analiz sistemiyle sürücü davranışlarını da analiz edebilecek.

HASTANE VE OKUL ÖNLERİNE KONULACAK

Hastane ve okul başta olmak üzere binlerce noktaya yerleştirilecek olan yeni radar cihazı trafikte denetimlerin gücünü artıracak.

Yeni dönemde kemer takmamanın tespiti artık sadece polis çevirmeleriyle sınırlı kalmayacak. Radarsan sayesinde, yol kenarındaki sabit radarlar ya da mobil araçlar aracılığıyla kemer kullanımı denetlenecek. Cihazın tespit ettiği ihlaller otomatik olarak sisteme yansıtılacak ve cezai işlemler anında uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte hız limitlerinin sürekli kontrol edileceği, cep telefonu kullanımı gibi diğer ihlallerin de sistemsel olarak takip altına alınabileceği sinyalleri veriliyor. İçişleri Bakanlığı, sürücüleri uyararak, “Yeni teknolojiyle artık hiçbir ihlal gözden kaçmayacak” mesajı verdi.