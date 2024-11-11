Sürücülere kış öncesi acil uyarı: Aracınızda bu eşyalar varsa, hemen çıkarın

Haber Merkezi

Soğuk hava koşullarıyla birlikte, araçlarda bırakılan bazı eşyaların güvenlik açısından ciddi riskler oluşturabilir.

Uzmanlar, özellikle kış aylarında araç içinde saklanan bazı eşyaların, hem sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceğini hem de aracınıza zarar verebileceğini belirtiyor.

Araç içindeki aşırı sıcak ve soğuk değişimleriyle birleşen bu unsurlar, araç donanımını bozabilir, hatta yangın gibi tehlikelere de neden olabilir.

Aracınızda bu eşyalar varsa, kış koşullarına girmeden hemen çıkarmanızda fayda var.

ARACINIZDA VARSA ÇIKARIN

Uzmanlar, düşük sıcaklıkların etkisiyle araçlarda bırakılmaması gereken 5 kritik eşyayı sıraladı:

1- Elektronik Cihazlar: Telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar, soğuk havalarda pil sorunları yaşayabilir veya aniden kapanabilir. Uzmanlar, bu tür cihazları araçta bırakmamayı öneriyor.

2- Sıvı İlaçlar ve Tedavi Ürünleri: Kışın düşük sıcaklıklar, sıvı ilaçların ve enjekte edilebilir tedavi ürünlerinin etkinliğini kaybetmesine neden olabilir. İlaçların oda sıcaklığında tutulması gerektiği hatırlatılıyor.

3- Aerosol Ürünleri: Saç spreyi, sprey boya gibi basınçlı kutular, soğuk hava nedeniyle patlama riski taşır. Bu ürünlerin güvenlik nedeniyle araçta bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor.

4- Nemli Giysiler ve Eşyalar: Islak giysiler ve eşyalar, aracın içindeki nem oranını artırarak camların buğulanmasına neden olabilir ve sürüş güvenliğini tehdit edebilir. Nemli eşyaların araçta bırakılmaması veya kuru tutulması önemlidir.

5- Plastik Su Şişeleri: Soğuk havada plastik şişeler içindeki kimyasalların suya geçme riski vardır. Bunun yerine termos gibi daha güvenli saklama kapları tercih edilmelidir.