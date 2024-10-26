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TV8 ekranlarının soluksuz izlenen yarışma programları arasında olan Survivor için heyecanlı bekleyiş sürerken yeni sezonun All Star sezonu olacağı öğrenilmişti.

Yeni sezon hazırlıkları kesintisiz devam ederken hangi isimlerin yarışmaya dahil olacağı da oldukça merak edilirken uzun yıllardır yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan’dan şaşırtıcı açıklamalar geldi.

Ocak ayından itibaren yeni sezona başlaması beklenen yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Ceylan Survivor severlerde heyecan uyandırdı.

YENİ SEZON BOMBA GİBİ GELİYOR!

Yemi sezonda yer alacak yarışmacıların kimliği belirsizliğini korurken yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Ceylan hazırlıkların hız kazandığını belirttiği açıklamasıyla gündem oldu.

Ceylan merakla beklenen 2025 Survivor’u hakkında, “"Ülkeye döndüğümde etrafımdaki herkes geri saymaya başlıyor. Çok az kaldı. Bu sezon, bir önceki sezondaki beklentileri karşılamakla kalmayıp, izleyicilere hem sürprizler sunacağız hem de eğlenceli anlar yaşatacağız" dedi.