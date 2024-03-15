Survivor’da Pınar'ın elendiğini gören Sema Aydemir kendini tutamadı! Paylaşımı olay oldu… Survivor’a ani gelişinin ardından Pınar Saka ile yaşadığı gerginliklerin ardında diskalifiye olan Sema Ayedemir elenen ismi duyunca kedini tutamadı. Sosyal medya paylaşımı gündem oldu. İşte Sema Ayedemir’in paylaşımı…

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TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor, 2024 sezonunda her gün yeni bir olay ile gündeme geliyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada elemeler düello ile belirlenirken, son eleme dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Yarışmada dün akşam bir eleme gecesi daha yaşandı. Eleme için oynanan düelloların ardından Berna ile Gizem ilk olarak adını sildirirken finale Aysu ve Pınar'a kaldı. Kıyasıya rekabet eden Aysu ve Pınar arasında kazanan Aysu olurken Pınar Survivor All Star’a veda etti.

Pınar elendi Sema kendini tutamadı…

Neredeyse cezasız bir ada konseyi geçmeyen yarışmada geçtiğimiz haftalarda bir diskalifiye de yaşanmıştı. Acun Ilıcalı’nın isteği ile ani bir şekilde yarışmaya dahil olan Sema Aydemir geldiği günden diskalifiye olduğu güne kadar Pınar Saka ile çeşitli gerginlikler yaşamıştı.

Dünkü düello sonucunda Pınar’ın elendiğini duyan Sema Aydemir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Aydemir, eleme haberini duymasının ardından eline bir mendil alarak kamera karşısına geçerek halay çektiği anları paylaştı.