Susuzluk değil! Geçmeyen ağız kuruluğu bakın neyin habercisi...

Yağmur Uçar

Ağız kuruluğu, ağızda yeterli miktarda tükürük üretimi olmaması durumudur. Bu durum, ağızda rahatsızlık yaratabilir ve konuşmayı, yutkunmayı zorlaştırabilir.

Sıvı tüketmenize rağmen geçmeyen bir kuruluk hissi söz konusu ise sebeplerine göz atmak gerekebilir.

Ağız kuruluğu neyin habercisi diye merak ediyorsanız, ihtimalleri sıraladık.

İşte göz önünde bulundurmanız gereken seçenekler...

DİYABET

Diyabet, vücudun yeterli insülin üretememesi veya kullanamaması sonucu kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olur. Bu durum, vücudun su dengesini etkileyebilir ve ağız kuruluğuna yol açabilir. Ayrıca, diyabetli kişilerde ağızda enfeksiyonlara yatkınlık da artar.

SJÖGREN SENDROMU

Bu, bağışıklık sisteminin vücudun kendi tükürük ve gözyaşı bezlerine saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Sjögren sendromu, ağız kuruluğu, göz kuruluğu ve vücudun diğer bölgelerinde kuruluk hissine yol açar.

PARKİNSON

Parkinson hastalığı, sinir sistemini etkileyen bir durumdur ve motor kontrol sorunlarına neden olur. Parkinson hastaları, tükürük üretimini etkileyebilecek bazı sorunlarla karşılaşabilir ve bu da ağız kuruluğuna yol açabilir.

BÖBREK SORUNLARI

Böbrek fonksiyonlarının bozulması, vücutta su dengesizliğine yol açabilir. Bu da ağız kuruluğuna neden olabilir. Ayrıca, böbrek hastalığına bağlı olarak kullanılan bazı ilaçlar da ağız kuruluğunu artırabilir.

HİPOTİROİDİZM

Tiroid bezinin yetersiz çalışması, vücutta genel olarak metabolizma hızını yavaşlatır ve ağız kuruluğuna yol açabilir. Hipotiroidizmde ağızda kuruluk, halsizlik ve enerji eksikliği gibi belirtiler de yaygın olabilir.

STRES

Psikolojik durumlar da ağız kuruluğuna neden olabilir. Stres, kaygı ve depresyon gibi duygusal durumlar, tükürük üretimini engelleyebilir veya azaltabilir. Ayrıca, bazı anksiyete ilaçları da ağız kuruluğunu artırabilir.

ANEMİ

Kanın yeterli oksijen taşıyamaması durumu olan anemi, vücutta kuruluk hissine yol açabilir. Ağız kuruluğu, aneminin erken bir belirtisi olabilir.