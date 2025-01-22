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Survivor yayınlandığı her sene farklı iddialar ile gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. TV8 ekranlarının başarılı yarışma programı Survivor’da kıyasıya rekabet devam ederken o ikili arasında çıkan aşk iddiaları ortalığı karıştırdı.

Geçtiğimiz sezon Aleyna ve Yunus Emre ikilisi arasında çıkan aşk dedikodularının ardından 2025 sezonun ilk haftalarından ortaya atılan aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmanın ana kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı ve yedeklerden kadroya dahil olan Senem hakkında çıkan aşk iddiaları şaşkına çevirdi.

“BAKIŞLARI ELE VERMİŞ”

Performans yılı olarak değerlendirilen Survivor 2025’te Adem ve Senem arasında bir aşk olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Yarışma başlamadan önce ikilinin görüştüğüne dair söylentiler sosyal medyada iddia edildi. Ancak bu iddialara taraflardan bir açıklama gelmedi.

Adem'in yarışma içinde sık sık Senem'i savunması da sosyal medyada konuşulurken Senem’in de Adem'i savunması ve ikilinin birbirine bakışları aşk iddialarının konuşulmasına neden oldu.