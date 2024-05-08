Suyun döküldüğü yerde koyu bırakmasının sebebi bakın neymiş… Su her ne kadar rengi olmasa da döküldüğü yerlerde koyu bir görüntü oluşturur. Aynı zamanda bu terimiz içinde geçerlidir. Peki nasıl olurda su rengi olmamasına rağmen döküldüğü yerlerin koyulaşmasını sağlar? İşte, tüm detaylar…

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Suyun değdiği her noktayı düşünün kuru oldukları hallere nazaran daha koyu bir hale bürünürler değil mi? Peki siz hiç bunun neden olabileceğini düşünüz mü?

Rengi olmayan bir sıvı nasıl olurda değdiği yerler koyulaştırabilir. Bunun nedeninin gözlerinizle ilgili olabileceği eminiz ki hiç aklınıza gelmemiştir.

İster caddenin ıslanmasına neden olan yağmur, ister kıyafetinizde lekeler oluşmasına neden olan ter ya da herhangi bir kumaşın üzerine dökülen su her şeyde aynı etkiye sahip olması meğer tamamen gözlerimizle ilgiliymiş.

İşte, suyun döküldüğü alanların koyu gözükmesinin nedeni…

Suyun temas ettiği yer her neresi olursa olsun oraya baktığımızda o alan gözümüze daha koyu gözükür. Bunun nedeni ise tamamen renklerin gözümüze nasıl yansıdığı ve algılayışımızla ilgiliymiş.

Üstümüze ya da herhangi bir yere su döküldüğünde o alanı, bir su tabakası kaplar. Böylelikle ışık, ıslak bir yere çarpar. Işığın çarptığı bu su tabakası renkli olan kıyafetin renk dalga boylarındaki ışığın gözümüze daha az yansımasına ve ışığın daha fazla kırılmasına neden olur.

Suyun rengi olmadığı için, kapladığı alanın rengini emer ve ışığın bölgeye çarptığı açıyı değiştirir. Yani bu durum, su dökülen yüzeyin kendisine çarpan ışığı daha fazla emmesine yardımcı oluyor ve yansıtılan renkte değişim meydana gelmesine neden oluyor.