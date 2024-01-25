Suyundan 1 bardak için, açlık nedir bilmeyin... Aç karnına içeceğiniz 1 bardak, sizi bütün gün ayakta tutacak! İşte o içecek...

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Kefir, laktik asit bakterileri, asetik asit bakterileri ve mayalar gibi çeşitli mikroorganizmalar içerir. Bu mikroorganizmalar süt şekerini (laktoz) fermente ederler, böylece kefirin asidik yapısını oluştururlar.

Kefir, kemik sağlığını destekleyen önemli bir mineral olan kalsiyumu içerir. Aynı zamanda vazgeçilmez bir protein kaynağıdır.

Kefirden kilo kontrolünde faydalanmak istiyorsanız, doğru zamanda tüketmelisiniz.

Sabahları 1 bardak

Gün içerisinde daha az acıkmak istiyorsanız, sabahları aç karnına kefir içebilirsiniz.

Sabahları kefir içmek, gün boyunca enerjinizi düzenleyebilir ve tokluk hissini artırabilir.

Aç karnına içilen kefir, sindirim sistemine büyük bir destek sağlar. İçerdiği probiyotikler, sindirim süreçlerini düzenler ve mide asidini dengeleyerek sindirim sorunlarını hafifletir.