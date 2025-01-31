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Tabela değişti: Pompaya indirim geldi! İşte, 31 Ocak 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Tabela değişti: Pompaya indirim geldi! İşte, 31 Ocak 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... Hemen her gün akaryakıtta tabela değişmeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak fiyatlarda değişliğe neden oluyor.