Tabela değişti: Pompaya indirim geldi! İşte, 31 Ocak 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar pompa fiyatlarında sık aralıklarla değişim yaşanmasına neden oluyor.
ÖTV zammının ardından yükseliş ivmesinde olan fiyatlarda bu kez indirim yaşandı. Üst üste gelen zam haberlerinin arından gece yarısında motorine 89 kuruşluk bir indirim yapıldı.
Pompa fiyatlarından yapılan son güncellemeyle birlikte motorin ve benzin fiyatları arasındaki fark önemli ölçüde azaldı.
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL