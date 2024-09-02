Tabutlara delik açılmasının sebebi bakın neymiş Orta Çağ’da bazı tabutların üzerine açılan deliklerin sırrı açığa çıktı. Bakın aslında ne amaçla yapılıyormuş.

Haber Merkezi

Orta Çağ mezarlarını incelediğimizde, bazı tabutlarda delikler olduğunu görebiliyoruz.

Günümüzde böyle bir uygulama olmadığı için bu durum merak uyandırıyor.

Peki, o dönemde neden tabutlara delik açılıyordu?

Bu durumun birkaç farklı sebebi var, duyunca şaşıracaksınız.

DİRİ GÖMME KORKUSU

Orta Çağ’da diri diri gömülme korkusu yaygındı. Bu yüzden bazı mezarlıklarda ölen kişinin gerçekten ölü olup olmadığını anlamak için tabutlara hava delikleri ya da çanlar eklenirdi.

Böylece eğer kişi yanlışlıkla diri gömülmüşse, bu deliklerden ses çıkararak yardım çağırabilirdi.

ÖLÜLERLE İLETİŞİM

O dönemde bazı kültürlerde, tabutlara açılan deliklerin diğer ölülerle iletişim kurmak için bir yol olduğuna inanılıyordu.

Aynı şekilde, yaşayanların da ölülerle bu delikler aracılığıyla bağlantı kurabileceği düşünülüyordu.

RUHLARIN SERBEST KALMASI

Bir diğer inanışa göre, tabutlara açılan delikler ruhların mezardan serbestçe çıkmasını sağlıyordu.

Bu uygulama, ölülerin huzur içinde dinlenmesini ve yaşayanlara musallat olmamasını sağlamak için bir tedbir olarak görülüyordu.