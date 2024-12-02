Tadına doyulmuyor! Bu yöntemle ekşi portakallar bal gibi oluyor…

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Tek başına tüketilmesinin yanında tatlılara konulduğunda ya da sıkıldığında da oldukça sevilen bu meyve sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

C vitamini deposu olan portakallar market ya da Pazar tezgahlarında özenle seçilirken tadı konusunda kimsenin herhangi bir fikri bulunmaz.

Özenle seçilen portakallar ekşi çıktığında ise çoğu kişi tarafından zorla tüketilir. Ancak uygulayacağınız bu yöntem portakalları bal gibi tatlandırıyormuş.

LİMON GİBİ EKŞİ PORTAKALDAN KURTARIYOR!

Sağlık açısında içerdiği faydalar nedeniyle kış aylarında bolca tüketilen portakallar ekşi olduğundan çoğu kişi tarafından tüketilmek istenmez. Ancak tam da bu durumda uygulayacağınız bu yöntem portakalları bal gibi tatlandıracak.

Portakalları tatlandırma denildiğinden kimsenin aklına bile gelemeyecek tuz meğer bal gibi tatlandırmanın anahtarıymış. Tuz portakalın asidik içeriğini azaltıp nötralize olmasını salıyor ve böylece portakalın ekşi tadı azalarak bal gibi tatlı aroması ortaya çıkıyor.

Bu yöntemi uygulamak ise tek yapmanız gereken portakalı ikiye kesip açık kısımlarına az miktarda tuz dökmek. 1-2 dakika kadar tuzlu şekilde bekleyen portakalın ekşiliğinin azaldığını görecek ve afiyetle tüketeceksiniz.