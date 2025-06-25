Tahin helvası buzdolabında bozulur mu? Helva nasıl saklanır?

Tahin helvası, uzun ömürlü yapısıyla bilinen bir tatlı olsa da, yanlış saklama koşullarında lezzetinden ve dokusundan kaybedebilir.

Özellikle sıcak havalarda birçok kişi tahin helvasını buzdolabında saklamayı tercih ediyor. Peki bu yöntem doğru mu?

Tahin helvası buzdolabında bozulur mu, yoksa tam tersine dayanıklılığını mı artırır?

Helvanın bozulmaması için doğru saklama koşulları büyük önem taşır. Güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir ortamda, hava almayan kaplarda muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

Buzdolabında saklandığında helvanın kıvamı sertleşebilir ve tadında hafif değişiklikler görülebilir.

Bu nedenle helva, açılmamışsa serin bir dolapta; açıldıysa kapağı sıkıca kapatılarak kısa süreli buzdolabı saklamasıyla korunabilir.