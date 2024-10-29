Tahin helvasında skandal! Sofralardan kaldırın, ölümcül bakteri tespit edildi...

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7’den 70’e çoğu kişinin özellikle kahvaltılarda severek tükettiği tahin helvasında insan sağlığı için zararlı bakteri tespit edildi.

Sağlık riski taşıyan helvanın içerisinde tespit edilen Salmonella bakterisi tüketim sonrası 6 ile 72 saat içinde yüksek ateş, ishal, mide bulantısı, kusma, titreme, baş ağrısı ve dışkıda kan gibi belirtilerin yaşanabileceği ortaya çıktı.

Söz konusu bakterinin tespit edilmesinin ardından marka tarafından toplatılma kararı alınan marka gündeme bomba gibi düştü.

TAHİN HELVASINDA SKANDAL!

Almanya merkezli olan Buram GmbH, BURAM markasıyla market raflarında yer alan tahin helvasında tespit edilen Salmonella bakterisi sonrası ürünler hakkında geri çağrılma çağrısı verildi.

Artı49'da yer alan habere göre, geri çağırılan ürünler, vanilyalı susam ezmesi ile yapılan tahin helvası olup, 350g ve 700g'lık paketlerde sunulmaktadır. Yapılan incelemelerde, bu tarihe sahip bazı ürünlerde Salmonella bakterisi tespit edildi.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Adı: BURAM Tahini Helva Halva mit Vanille

Ambalaj Ağırlığı: 350g ve 700g

Marka: Buram

Son Kullanma Tarihi: 13.12.2025

Parti Numarası: SH2308