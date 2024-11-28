Taksi rengi değişiyor; İşte 5 seçenek

Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerin çehresini değiştiriyor. Yeni taksiler için anket açıldı. Ankette İstanbullulara 5 seçenek sunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlanması planlanıyor.
2 bin 500 taksinin tasarımı, İstanbulluların verdikleri oylarla seçilecek.
ANKET AÇILDI
"İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan anket için 5 farklı tasarım gerçekleştirildi.
Taksiler için 5 model kaplaması çalışıldı. İstanbullular anketteki taksi modelleri için oy kullanacak.
İŞTE 5 SEÇENEK