Taksi rengi değişiyor; İşte 5 seçenek
Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerin çehresini değiştiriyor. Yeni taksiler için anket açıldı. Ankette İstanbullulara 5 seçenek sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlanması planlanıyor.

2 bin 500 taksinin tasarımı, İstanbulluların verdikleri oylarla seçilecek.

ANKET AÇILDI

"İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan anket için 5 farklı tasarım gerçekleştirildi.

Taksiler için 5 model kaplaması çalışıldı. İstanbullular anketteki taksi modelleri için oy kullanacak.

İŞTE 5 SEÇENEK

ensonhaber icon
Yağmur Dinç
Editor