Taksiler karadan değil artık havadan gidecek! 80 dakikalık yolculuk 8 dakikaya düşüyor

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Havayolu şirketi Virgin Atlantic, İngiltere’de hava taksi hizmeti başlatmak için Joby Aviation ile ortaklık kurduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu proje Birleşik Krallık’ta hava taşımacılığında adeta devrim yaratacak bu adım ulaşım sektöründe büyük bir yankı uyandırdı.

Amerikan elektrikli hava taksi üreticisi Joby Aviation ve ünlü havayolu şirketi Virgin Atlantic, çevre dostu hava taksileriyle kısa mesafeli ulaşımı yeniden tanımlamak için güçlerini birleştirme kararı alarak daha hızlı ve sessiz bir yolculuğu vaat ediyor.

80 DAKİKALIK YOLCULUK 8 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Ulaşımda adeta bir devrim niteliğinde olan uçan taksiler bir pilot ve dört yolcu taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor. Saatte 320 km hızla hareket edebilen bu araçlar, 160 km menzile ulaşabiliyor.

Sessiz kalkış ve iniş özellikleri sayesinde şehir merkezlerinde dahi kullanılabilir bir seçenek sunan “Uçan Taksiler” geleneksel hava taşıtlarının gürültüsünden uzak, konforlu bir seyahat deneyimi sağlıyor.

Uçan araba olarak nitelendirmenin yanlış olduğu bu araçlar helikopter benzeri elektrikli uçaklar olarak adlandırılırken yolculuk süresini kısaltmasıyla da ilgi odağı haline geliyor. Bu, Heathrow ile Canary Wharf arasındaki taksiyle yaklaşık 80 dakika süren yolculuğun sadece sekiz dakikaya indirilebileceği anlamına geliyor.

Fiyatı ve hizmete başlayacağı tarih belirsizliğini korurken hava taksilerinin, 'Manchester Hub' Manchester, Manchester Havalimanı, Liverpool, Stoke-on-Trent, Derby, Nottingham, Sheffield, Leeds, York ve Hull'da faaliyet göstereceği belirtildi.