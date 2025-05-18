Taksitle kurban alınabilir mi? İşte yanıtı...

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Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmenin yollarını araştırıyor.

Günümüzde sıkça kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan taksitle alım ise akıllarda dini açıdan bir soru işareti bırakıyor.

Taksitle kurban alınabilir mi sorusunun cevabını merak edenler için Diyanet'in açıklamalarını derledik.

Vatandaşlar dini konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu sorulara yanıt arıyorlar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konu hakkındaki görüşü..

Soru

Taksitle kurban alınabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur.