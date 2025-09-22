Tam 7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 23-25 Eylül şifresiz maç programı...

TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 23-25 Eylül tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta içi TFF 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı...
23 Eylül Salı
17:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
20:00 Çorum FK - Serik Spor (TRT Spor)
24 Eylül Çarşamba
14:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)
17:00 Erzurumspor FK - Keçiörengücü (TRT Spor)
20:00 Bodrum FK - Van Spor FK (TRT Spor)
25 Eylül Perşembe
17:00 Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
20:00 Amed SK - Sarıyer (TRT Spor)