Tam 7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 7-9 Şubat şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

TRT Spor'un 7-9 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

7 Şubat Cuma

20:00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (TRT Spor)

8 Şubat Cumartesi

13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)

19:00 Kocaelispor - Amed FK (TRT Spor)

9 Şubat Pazar

13:30 Bandırmaspr - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

16:00 İstanbulspor - Ankaragücü (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor (TRT Spor)

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Hüseyin Topuz
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