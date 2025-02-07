Tam 7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 7-9 Şubat şifresiz maç programı...

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
TRT Spor'un 7-9 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
7 Şubat Cuma
20:00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (TRT Spor)
8 Şubat Cumartesi
13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Kocaelispor - Amed FK (TRT Spor)
9 Şubat Pazar
13:30 Bandırmaspr - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
16:00 İstanbulspor - Ankaragücü (TRT Spor)
19:00 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor (TRT Spor)