Tam 9 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz izlenecek maçlar...

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
Futbolseverler her hafta TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.
18-21 Ekim tarihleri arasında Trendyol 1.Lig'de oynanacak 8 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
TRT Spor bu hafta ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak bir maçı daha şifresiz olarak ekrana getirecek. TRT Spor bu hafta toplamda 9 karşılaşmayı canlı yayınlayacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
18 Ekim Cuma
18:00 Al Hilal - Al Fahya (TRT Spor)
20:00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (TRT Spor)
19 Ekim Cumartesi
13:30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
16:00 Gençlerbirliği - Amed SK (TRT Spor)
19:00 Kocaelispor - Ümraniyespor (TRT Spor)
20 Ekim Pazar
13:30 Pendikspor - Erzurumspor (TRT Spor)
16:00 Boluspor - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor - İstanbulspor (TRT Spor)
21 Ekim Pazartesi
20:00 Esenler Erokspor - Keçiörengücü