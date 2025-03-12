Tam bir şifa kaynağıymış! İşte balığın en faydalı yeri…

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Balık, sofralarımızın vazgeçilmezi ve sağlığımızın en büyük dostlarından biri.

Omega-3 yağ asitleri, protein ve vitaminler açısından zengin olan balık, düzenli tüketildiğinde kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok fayda sağlıyor.

Ancak asıl şaşırtıcı olan, balığın en faydalı kısmının çoğu kişi tarafından çöpe atılması.

Beslenme uzmanlarına göre, balığın en faydalı yeri bakın neresiymiş…

ŞİFASI KAFASI VE KUYRUĞUNDA!

Çoğumuz balığın sadece fileto kısmını tüketirken, aslında en besleyici bölümlerini fark etmeden çöpe atıyoruz.

Son araştırmalar, balığın kafası ve kuyruğunun sağlık açısından büyük bir değer taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle kemik sağlığı için balığın bu bölümlerinin tüketilmesini öneriyor.

Balık kafası ve kuyruğu, yüksek miktarda kalsiyum içerirken aynı zamanda bağ dokularını güçlendiren kolajen açısından da oldukça zengin.

Bu özellikleri sayesinde büyüme çağındaki çocuklar, hamile kadınlar ve kemik erimesi riski taşıyan kişiler için tam bir doğal destek kaynağı!