Tamir ederken servet buldu: Hayatı bir anda değişti!

Haber Merkezi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir tadilat sırasında ortaya çıkan sıradışı olay, herkesi şaşkına çevirdi.

Tesisat işleri için bir eve giden tesisatçı, yaptığı çalışma sırasında eski bir tenekenin içinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen bu altınların toplam değerinin yaklaşık 2 milyon avro (yaklaşık 73 milyon 157 bin TL) olduğu bildirildi.

EV SAHİBİYLE PAYLAŞTI

Avusturya hukukuna göre, bu tür değerli eşyalar bulunduğu takdirde, keşfi gerçekleştiren kişi ve taşınmazın sahibi arasında eşit bir paylaştırma yapılması gerekiyor.

Bu doğrultuda, altınların mülk sahibi ve tesisatçı arasında yarı yarıya paylaştırıldığı ifade edildi.