Tansiyon hangi koldan ölçülmeli? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Kan basıncı, yani tansiyon, kalp ve damar sağlığının önemli bir göstergesidir.

Doğru tansiyon ölçümü, sağlık durumunun doğru değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır.

Ancak tansiyon ölçümü sırasında dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır ve bunlardan biri de ölçümün hangi koldan yapılması gerektiğidir.

Pek çok kişi tansiyonun genellikle sol koldan ölçüldüğünü düşünse de, bu durum her zaman doğru olmayabilir.

Peki, tansiyon neden bazen sağ koldan, bazen sol koldan ölçülür? Hangi kol daha doğru sonucu verir?

Tansiyon hangi koldan ölçülmeli?

Tansiyon genellikle sol koldan ölçülür, çünkü kalbe daha yakın olduğu için daha doğru sonuçlar verdiği düşünülür. Ancak bu her zaman kural değildir.

İşte konu hakkında merak edilenler;

İlk ölçüm

Tansiyon ilk kez ölçülüyorsa, her iki koldan da ölçülmelidir. Arada fark varsa, daha yüksek çıkan kol baz alınarak sonraki ölçümler o koldan yapılmalıdır.

Rutin ölçümler

Genellikle sol kol tercih edilir ama bazı kişilerde sağ koldan daha yüksek çıkabilir. Bu nedenle kişiye özel değerlendirme önemlidir.

Kol farkı

İki kol arasında fazla fark varsa bu, dolaşım sistemiyle ilgili bir sorun olabileceği anlamına gelir ve bir doktora başvurulmalıdır.

Özetle;

- İlk ölçümde her iki kol.

- Sonrasında yüksek çıkan kol.

- Genelde sol kol ama kişiye göre değişebilir.