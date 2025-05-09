Tansiyon ilaçlarında dozaj hatası tespit edildi! 32 bin kutu ilaç toplatılıyor

Haber Merkezi

Fransa Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM) tarafından yapılan denetimler kapsamında yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar hakkında toplatılma kararı alındı.

Tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan Lisinopril adlı ilacın bazı serilerinde dozaj bilgisinin yanlış etiketlenme nedeniyle raflardan kalktığı belirtildi.

Ülkenin ilaç güvenliğinden sorumlu kurumu ANSM tarafından yapılan açıklamada söz konusu ilacı kullanan yaşlı bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalar için ciddi sağlık riskleri doğurabileceği yönünde uyarılar yapıldı.

32 BİN 640 KUTU İLAÇ TOPLATILIYOR

ANSM tarafından yapılan incelemelerde, hatalı doz alımına neden olabilecek bu ilaçların baş dönmesi, bayılma, böbrek fonksiyonları bozulması ve elektrolit dengesizlikleri gibi tehlikeli yan etkilere neden olabileceğinin altını çizdi.

Yapılan uyarıların ardından Fransa genelinde toplam 32.640 kutu Lisinopril ihtiyaten geri çağrıldı. Geri çağrılan ürünler arasında şu parti numaraları ve son kullanma tarihleri yer alıyor:

28 tabletlik kutular:

Lot 8172295 – Son kullanma tarihi: Ocak 2026

Lot 8189879 – Son kullanma tarihi: Mart 2027

84 tabletlik kutular:

Lot 8172296 – Son kullanma tarihi: Ocak 2026

Lot 8192737 – Son kullanma tarihi: Mart 2027