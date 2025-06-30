Tapu sahipleri dikkat: Haciz tehlikesi olabilir! e-Devlet’ten hemen kontrol edin

Gayrimenkul sahiplerinin taşınmazlarını güvenle satabilmesi için en önemli belgelerden biri takyidat belgesidir.

Bu belge tapunuzun üzerinde herhangi bir haciz, ipotek, irtifak hakkı, intifa hakkı, şufa (ön alım), vefa (geri alım), serbest dereceden istifade gibi hak veya kısıtlamaların olup olmadığını gösteren resmi bir evraktır.

Halk arasında tapu kaydı belgesi olarak bilinen bu belgeye ulaşmak ise meğer oldukça kolaymış. Bakın bu belgeye e-Devlet’ten nasıl ulaşılıyormuş.

E-DEVET'TEN KONTROL EDİN!

Taşınmazınızı satmayı düşünmeseniz bile tapunuzun hukuki durumunu düzenli olarak kontrol etmek sizi büyük zararlardan korur.

Bu nedenle tapu üzerinde haciz ya da başka bir kısıtlama olup olmadığını öğrenmek için hemen e-Devlete’e girin ve aşağıdaki adımları izleyerek tüm ayrıntılara erişin.

e-Devlet Üzerinden Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?

https://www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

Arama çubuğuna “Tapu Takyidat Bilgileri Sorgulama” yazılır.

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” hizmetleri altında çıkan sonuç seçilir.

Mülkün bilgileri görüntülenir ve belge, PDF formatında indirilebilir.

Belgeye fiziksel olarak ulaşmak isteyenler, Tapu Müdürlüklerine giderek ve harç bedelini ödeyerek de belgeyi alabilirler.