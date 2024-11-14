Tapu sahipleri dikkat! O sürenin bitmesine az kaldı…

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Ev, arsa ve iş yeri fark etmeksizin tapu sahibi olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri 1 Kasım itibariyle başladı.

Tapu sahipleri için son ödeme tarihi giderek yaklaşırken, beyanname vermeyen mülk sahiplerine usulsüzlük cezası kesileceği bildirildi.

Muafiyet durumları dışında olan tüm tapu sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinde son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi.

BEYANNEME VERMEYENE CEZA UYGULANACAK!

Emlak vergisi ödemekle yükümlü olan tüm mülk sahiplerinin, taşınmazlarına ilişkin beyanname verilmesi gerektiği bildirdi.

Yapılan bildiriyle birlikte, 2023 yılı sonu itibarıyla gayrimenkul alanların, yıl sonuna kadar bulundukları ilçenin belediyesine bildirim yapmaları gerektiği belirtildi.

Yeni ev sahipleri, tapu tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirimi tamamlamak zorunda. Beyanname verme süresi geçtiği takdirde ise, tapu sahiplerinde usulsüzlük cezası uygulanacak.

EMLAK VERGİSİNİ GECİKTİRİN FAİZİYLE ÖDEYECEK!

Emlak vergisi ödemesini geciktiren mülk sahiplerine, aylık %4.5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi, taşınmazın değerine göre hesaplanıyor ve ödemeler büyükşehir ve diğer ilçelerde farklı oranlarla yapılacağı da belirtiliyor.