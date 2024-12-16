Tapuda dijitalleşme başlıyor: 1 Ocak’tan sonra o sistem zorunlu oluyor

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Yeni yıla girilmesiyle birlikte birçok alanda yeni uygulamalar devreye alınacakken bir yenilikte Tapu ve Kadastro işlemlerinde dijital döneme geçiş yapılıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı açıklamada, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Söz konusu uygulama, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirilecek.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE DEVRİM OLACAK!

1 Ocak 2025 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli’nin özellikle gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüm yaratacağı belirtiliyor.

Söz konusu olan yeni sistem sayesinde yapıların dijital ortamda güvenli şekilde kaydedilip denetlenmesi mümkün hale gelecek. İşlemler, mimari projelerle entegre edilen 3 boyutlu yapı modelleri üzerinden yürütülecek ve Genel Müdürlüğe güvenli elektronik ortamda aktarılacak.

Uygulama, afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olacak. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların hem önleyici tedbirler hem de afet sonrası müdahaleler açısından daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.