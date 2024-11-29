Tapu’da yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren geçersiz sayılacak

Haber Merkezi

Tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanları artık geçerli olmayacak.

Yeni düzenleme, işlemlerin daha güvenli, etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Yetkililer, vatandaşlara yönelik uyarılar yaparak çipli kimlik kartlarının kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Tapu müdürlükleri, bulundukları illerde vatandaşlara yaptığı açıklamada, “Yapılacak işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, eski nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir” dedi.

ÇİPLİ KİMLİK KART ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenleme ile, tapu işlemlerinde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılacak.

Bu sistem, tapu sicilindeki hak sahipliği ve kişisel kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde doğrulamak için çipli kimlik kartlarıyla entegre çalışacak.

1 OCAK İTİBARIYLA İŞLEM YAPILMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartları ile tapu işlemleri yapılabilecek.

Yetkililer, kimlik yenileme işlemlerini henüz yapmamış olan vatandaşları uyararak, 1 Ocak 2025’e kadar çipli kimlik kartlarını almak için nüfus müdürlüklerine başvurmalarını istiyor. Aksi takdirde tapu işlemlerinde aksama yaşanabilecek.