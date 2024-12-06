Tapuda yeni dönem: Tapu sahipleri için o zorunluluk artık tamamen kalktı!

Haber Merkezi

Tapu işlemleri özelinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte tapu sahipleri bir şehirden diğerine gitmesini gerektiren o durum tamamıyla ortadan kalkıyor.

Yapılan yeni düzenleme kapsamında, mülk sahibi kişiler satım işlemlerinde alıcı aynı şehirde bulunmasa dahi satış işlemini gerçekleştirebilecek.

Alım satım işlemlerinde kolaylık sağlayacak bu yenilik ile tapu işlemleri artık şehir fark etmeksizin tüm tapu müdürlüklerinden yapılabilecek.

TAPUDA GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM SİSTEMİ!

Söz konusu yenilikle birlikte satış yapmak isteyen mülk sahibi satış işlemlerini kendi şehrindeki tapu müdürlüğünden başlatacak ve alıcının bulunduğu şehirdeki tapu müdürlüğünü yetkilendirecek. Ardından, her iki taraf için uzaktan işlem süreci başlayarak süreç farklı şehirlerden de kolaylıkla yürütülebilecek.

Ayrıca uzaktan gerçekleştirilebilecek olan tapu işlemlerinde güvenliği artırmak için kamera destekli bir sistem kullanılacak. Gayrimenkul uzmanlarının verdiği bilgiye göre, alıcı ve satıcı aynı anda farklı şehirlerdeki tapu müdürlüklerinde bulunacak ve bu müdürlükler arasında görüntülü görüşme sağlanacak.

İşlemler, çipli kimliklerin doğrulaması ve her iki tarafın ıslak imzasıyla tamamlanacak. Bu sistem, güvenliği artırmak amacıyla tapu devrinden önce tarafların parayı alıp almadığını teyit etmelerini zorunlu hale getiriyor. Alıcı, "Parayı aldım" demeden tapu devri gerçekleşmeyecek.