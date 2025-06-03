Taraftara müjde: Dev maç şifresiz kanalda yayınlanacak

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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta son karşılaşmasına çıkacak olan Kadın A Millî Takımımız, Yunanistan deplasmanındaki kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ay-Yıldızlılar, grup aşamasının altıncı ve son maçında yarın saat 20.00’de Yunanistan ile kozlarını paylaşacak.

Takımda moraller yüksek, hedef ise deplasmandan galibiyetle dönerek güçlü bir kapanış yapmak.

UEFA Uluslar B Ligi maçlarını takip eden sporseverlere ise TFF’den müjde geldi.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Türkiye - Yunanistan müsabakası TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yunanistan karşılaşmasını TRT Spor naklen yayınlayacak. Aynı gün saat 20.00'de İrlanda Cumhuriyeti - Slovenya mücadelesi oynanacak. Kadın A Millî Takımımızın 2. Grup'ta sıralamadaki durumu, UEFA Uluslar Ligi maçları sonucunda belli olacak.”