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Tarih belli oldu: 2025 hac kayıtları ne zaman yapılacak?

Tarih belli oldu: 2025 hac kayıtları ne zaman yapılacak? Bu yıl hac kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran toplam 1 milyon 849 bin 584 kişi için hac kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilen bir çekilişle belirlendi. Peki, hac kayıtları ne zaman yapılacak?