Tarih belli oldu: 2025 hac kayıtları ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı hac kuraları sonuçları, e-Devlet platformunda erişime açıldı.
Bu sonuçlar sayesinde hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi, e-Devlet üzerinden kolaylıkla durumlarını kontrol edebilecekler.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 yılı hac süreci hakkında yaptığı açıklamada, hacı adaylarının dikkat etmesi gereken noktaları ve sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.
Hacı adayları şimdi ise kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki 2025 hac kayıtları ne zaman başlayacak?
HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac kuralarını kazanan 84 bin 942 kişinin kesin kayıtlarının 4 Kasım 2024 tarihinden itibaren alınmaya başlayacağını duyurdu.
Hacı adayları, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra hac yolculuğuna çıkmak için hazırlıklara başlayabilecekler.
Remzi Bircan, ilk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde kutsal topraklara ulaşacağını belirtti. Son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te mübarek beldelere varacağı bilgisi verildi.
Ayrıca, hac farizasını yerine getirenlerin yurda dönüşlerinin 11 Haziran 2025'te başlayacağı da açıklandı.