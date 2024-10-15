Tarih belli oldu: Kredi kartı 750 TL vergi ne zaman alınacak?

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Kredi kartı vergisiyle ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor.

Savunma Sanayii'ne ilişkin bazı düzenlemeleri içeren ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu.

Teklifte dikkat çeken maddelerden biri de, limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartı kullanıcılarından yıllık 750 TL katılma payı alınması oldu.

Kredi kartı sahiplerini bu yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor.

Peki, kredi kartına 750 TL vergi ne zaman alınacak?

KREDİ KARTI VERGİSİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kredi kartı limiti 100 bin lirayı aşan kart sahiplerinden alınacak yıllık 750 liralık kesintiye ilişkin detaylar netleşiyor.

Yeni düzenlemeye göre, bu katılma payı her yılın ocak ayının 5. gününde kart sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak. Kart iptal edilse dahi, alınan 750 liralık kesinti geri iade edilmeyecek.

Düzenlemenin genel kurulda görüşülüp kabul edilmesi halinde dahi, bu vergi 5 Ocak’tan önce alınamayacak.