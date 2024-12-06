Tarih belli oldu, meteoroloji duyurdu: 81 ile hayırlı olsun

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Doğu Anadolu, Karadeniz ve Toroslar'ın yüksek kesimleri çoktan beyaza büründü, ancak Marmara Bölgesi kar hasretiyle beklemeye devam ediyor.

Yeni yıla karla girmek isteyen vatandaşların dileklerine Meteoroloji’den iyi haber geldi!

Meteorolojik tahminlere göre, Marmara Bölgesi’nde beklenen kar yağışı için tarih belli oldu.

KAR MÜJDESİ VERİLDİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla aralık ayının ikinci yarısında kar beklendiğini duyurdu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kar severler az daha dayanın. Kasım ayının sonunda dediğimiz gibi; Aralık ilk 10-15 gün sıkıcı. 12-14'ten sonrası, yani Aralık ikinci yarı hareketli. Gelişmeleri heyecanla takipteyiz...”