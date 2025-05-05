Tarih belli oldu: Popüler diziden final kararı...

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Now TV’nin bu sezon en çok konuşulan yapımlarından Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için karar alındı.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren hem güçlü kadrosuyla hem de setinde yaşanan yangın gibi olaylarla gündemden düşmeyen dizi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Medyapım imzası taşıyan yapım, Bahadır Karataş’ın yönetmenliğinde hayat bulurken, senaryosunu ise Hande Altaylı kaleme alıyor.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut gibi usta isimlerin yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin sezon finali tarihi belli oldu.

SEZON FİNALİ YAPIYOR

15 Aralık’ta yayın hayatına başlayan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, reytinglerde beklediği performansı yakalayamadı.

Ancak ikinci sezon kararı verildi. Dizi, 11 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 15. bölümüyle sezon finali yapacak.

Gelecek sezon NOW TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.