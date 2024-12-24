Tarih belli oldu: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvan başvurusu ne zaman?

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" geçtiğimiz saatlerde yayımlandı.

Kılavuzun yayınlanmasının ardından bakanlıktan yapılan açıklamayla birlikte, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim netlik kazandı.

Takvimin netlik kazanmasının ardından uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvan başvurusu hakkında ki araştırmalar hız kazandı. Peki, uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvan başvurusu ne zaman?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan kılavuzun ardından Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvuruları için tarihler netlik kazandı. Buna göre başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.