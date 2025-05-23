Tarih verildi: Türkiye Cumhuriyeti rekoru geliyor! Eskişehir, İstanbul…

Haber Merkezi

Meteoroloji yetkilileri, Türkiye genelinde bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.

Özellikle İstanbul ve Eskişehir’de rekor sıcaklıkların kırılma ihtimali olduğu belirtildi.

Uzmanlar, özellikle Pazar günü için dikkat edilmesini ve güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etti.

REKOR GELİYOR

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pazar günü sıcaklık rekorunun kırılabileceğini belirtti.

İstanbul Ümraniye çevresi ve Eskişehir'de oturan vatandaşlara şu uyarıları yaptı: