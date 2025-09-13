Tarihi final şifresiz! İşte, Türkiye - Almanya maçının kanalı...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçına çıkıyor.

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında Almanya ile mücadele edecek.

A Grubu'nda Letonya, Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz ile mücadele eden millilerimiz 5'te 5 yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

Grubunu lider tamamlayan millilerimiz son 16 turunda İsveç'i mağlup ederken çeyrek finalde Polonya'yı yarı finalde ise Yunanistan'ı eleyerek adını finale yazdırdı.

EuroBasket 2025'te namağlup ilerleyen millilerimiz final maçında Almanya'yı yenerek kupanın sahibi olmak istiyor.

Peki, Türkiye - Almanya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Türkiye - Almanya maçının merak edilenleri...

Türkiye - Almanya maçı ne zaman?

Türkiye - Almanya maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.