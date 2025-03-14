Tarihi iflas olarak nitelendirildi! Elektrikli araç batarya üreticisi sektörden siliniyor

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İsveç merkezli elektrikli araç bataryası üretimi yapan Northvolt, resmi olarak iflas başvurusunda bulundu.

Avrupa’da önemli batarya üreticileri arasında yer alan şirket, Asyalı devlere rakip olma umutlarını temsil ediyordu.

Ancak dev batarya üreticisinin son zamanlarda yaşadığı mali zorluklar ve artan rekabet nedeniyle iflas ile burun buruna geldi.

Resmi olarak iflas başvurusunda bulunan şirket elektrikli araç bataryası üretim sektöründe adeta bir depreme neden oldu.

BORÇLARI 8 MİLYAR DOLARI AŞTI

Northvolt’un İsveç'in kuzeyinde yer alan ana tesiste yaşanan üretim zorlukları ve gecikmeler, şirketin büyüme stratejisini sekteye uğratarak krizin eşiğine getirdi.

2024 yılının Kasım ayında ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunarak finansal sıkıntılarını aşmaya çalışan şirket son dönemlerde yaşanan finansal zorlukların artması nedeniyle daha fazla dayanamadı.

Yeniden yapılandırma girişimlerine rağmen mali durum kötüleşmeye devam etti, öyle ki Ocak ayı sonu itibariyle şirketin borcu 8 milyar doları aştı.