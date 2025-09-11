Tarihi maç şifresiz! İşte, Türkiye - Yunanistan maçının kanalı...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçına çıkıyor.

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile mücadele edecek.

A Grubu'nda Letonya, Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz ile mücadele eden millilerimiz 5'te 5 yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

Grubu lider tamamlayan millilerimiz son 16 turunda ise İsveç'i mağlup ederken çeyrek finalde ise Polonya'yı eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Millilerimiz Yunanistan karşısında zafer elde ederek EuroBasket 2025'te finale kalmak istiyor.

Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Türkiye - Yunanistan maçının merak edilenleri...

Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman?

Türkiye - Yunanistan maçı 12 Eylül Cuma günü saat 21:00'de oynanacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.