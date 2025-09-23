Tarihi maç TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte TRT 1'in yayınlayacağı o maç Dünya Şampiyonasında 4'te 4 yaparak çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Polonya ile yarı final için mücadele edecek. İşte dev maçın bilgileri...