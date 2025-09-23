Abone ol: Google News

Tarihi maç TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte TRT 1'in yayınlayacağı o maç

Dünya Şampiyonasında 4'te 4 yaparak çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Polonya ile yarı final için mücadele edecek. İşte dev maçın bilgileri...

Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 14:45
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.

Tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Voleybol takımımızın rakibi Polonya oldu.

Voleybolseverler Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Polonya maçı ne zaman?

Türkiye - Polonya maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak.

Türkiye - Polonya müsabakası TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

