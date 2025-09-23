Tarihi maç TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte TRT 1'in yayınlayacağı o maç

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.
Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.
Tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Voleybol takımımızın rakibi Polonya oldu.
Voleybolseverler Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Polonya maçı ne zaman?
Türkiye - Polonya maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak.
Türkiye - Polonya müsabakası TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.