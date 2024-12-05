Tarihi rekor geldi! Bitcoin (BTC) kaç dolar? 5 Aralık 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in son günlerde hızla yükselişe geçmesi kripto piyasasına olan ilgiye yeniden arttırdı.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda yaptığı yükseliş ile tüm zamanlardaki en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Peki, 5 Aralık 2024 Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

5 Aralık 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 101,380.84 Dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,530,353 TL ediyor.

Bitcoin, 100.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.