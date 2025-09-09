Abone ol: Google News

Tarım Kredi 9-15 Eylül kataloğu: Fırsatlar arttı, fiyatlar düştü! Çay, kaşar, zeytinyağı, pirinç...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bugünden itibaren geçerli olacak indirimler belli oldu. Afişte, birbirinden farklı kategoride gıda ve temizlik ürünleri yer aldı.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 09:29
Tarım Kredi Kooperatif Market, vatandaşlara uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunmayı sürdürüyor.

Her hafta düzenlenen indirim kampanyalarıyla gıda ve temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar öne çıkarken, 9-15 Eylül 2025 tarihleri için geçerli olacak yeni fırsatlar da duyuruldu.

Bu hafta; et ve süt ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride fiyatlar geriledi. 

Yayımlanan güncel afişlerde yer alan kampanyalar, bütçesini düşünen aileler için önemli kolaylıklar sağlıyor.

İşte Tarım Kredi Market'nde bu haftaki indirimli ürün afişleri…

