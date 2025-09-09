Tarım Kredi 9-15 Eylül kataloğu: Fırsatlar arttı, fiyatlar düştü! Çay, kaşar, zeytinyağı, pirinç...

Tarım Kredi Kooperatif Market, vatandaşlara uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunmayı sürdürüyor.

Her hafta düzenlenen indirim kampanyalarıyla gıda ve temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar öne çıkarken, 9-15 Eylül 2025 tarihleri için geçerli olacak yeni fırsatlar da duyuruldu.

Bu hafta; et ve süt ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride fiyatlar geriledi.

Yayımlanan güncel afişlerde yer alan kampanyalar, bütçesini düşünen aileler için önemli kolaylıklar sağlıyor.

İşte Tarım Kredi Market'nde bu haftaki indirimli ürün afişleri…