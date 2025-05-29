Tarım Kredi’de bayram indirimi: Tavuk 78.00 TL, Dana Kıyma 175.00 TL, Tereyağı 329.00 TL...

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Kurban Bayramı yaklaşırken Tarım Kredi KOOP Market, müşterilerine özel indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor.

28 Mayıs - 9 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, bayram ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Aktüel ürün kataloğunda kurban taşıma torbalarından peynir çeşitlerine, çaydan siyah zeytine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

Ayrıca bayram çikolataları ve şekerleri, kolonya, kahve çeşitleri de bu hafta raflarda yerini alıyor.

Bayram alışverişini uygun fiyata yapmak isteyen tüketiciler, Tarım Kredi Market raflarında kendilerine hitap eden pek çok ürünü bulabilecek.

İşte Tarım Kredi 28 Mayıs - 9 Haziran indirim kataloğu: