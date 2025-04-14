Tarlada buldu servet kazandı! 2 bin yıllık paranın değeri dudak uçuklattı

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İngiltere’nin Batı Midlnas eyaletindeki Dudley yakınlarında bulunan arazisinde 6 yıldır keşif yapan 76 yaşındaki Ron Walters metal detektörüyle yaptığı araştırmada 2 bin yıllık bir madeni para keşfine imza attı.

İngiltere’de İmparator Aulus Vitellius’a ait olduğu düşünülen ve MS 69 yılına tarihlenen bu altın sikke, tarihçiler ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gördü.

Walters, bu keşfi nasıl yaptığına dair eğlenceli bir anekdot paylaşırken, eşinin kendisine "Bir süre evden çık" dediğini belirtti. Walters, metal dedektörü merakıyla gizli hazineleri ararken, bu parayı bulduğunu açıkladı.

KÜÇÜK BİR SERVET KAZANDIRDI

6 yıllık keşfin sonunda bulunan madeni paranın açık artırmaya çıkmasından önce British Museum, bu buluntunun orijinalliğini inceledi ve sonunda sikkenin satılmasına izin verdi.

Gerekli izinlerin verilmesinin ardından bir tarihi buluntu olarak nitelendiren bu para, açık artırmada tamı tamına 4 bin 700 sterline alıcı buldu.